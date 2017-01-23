23.01.2017   Политика, Правовое поле, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградцам разъяснили их права на получение пособия при рождении ребенка

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Волгоградцам разъяснили их права на получение пособия при рождении ребенка. Вопросы у многих возникли из-за вступления в силу норм Социального кодекса Волгоградской области. Вот с какой проблемой обратилась в ИНТЕР волгоградка Татьяна. 
—  10.05.2016 г у меня родился сын, — рассказала она ИНТЕРу. — В силу ряда обстоятельств, в первую очередь, от незнания, что с 01.07.2016 г начинает действовать социальный кодекс, мы не успели получить единовременное пособие при рождении ребенка. Обратились в соцзащиту 01.07.16 г и документы у нас уже не приняли без справки о доходах. По этому кодексу мы уже не имеем права на данное пособие, в связи с превышением доходов. Не ущемлены ли наши права? Возможно ли оспорить данное решение соцзащиты?

Вот какой совет дает Татьяне и другим семьям в аналогичной ситуации руководитель МОО «Центр семейного права» Светлана Кривобокова:

  • По общему правилу закон или иной нормативный правовой акт не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введе­ния его в действие. Однако в случаях, прямо предусмотренных нор­мативным актом, действие закона или иного нормативного право­вого акта, содержащего нормы права социального обеспечения, может, распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Согласно ст. 61 СК ВО Настоящий Кодекс вступает в силу с 1 июля 2016 года. Условий о распространении юридической силы на правоотношения возникшие ранее 1 июля 2016 года СК ВО не содержит. При этом сотрудники социальной защиты с 01 июля 2016 года для предоставления пособия стали требовать подтверждение статуса малоимущей семьи, руководствуясь вступлением в силу СК ВО. Ситуация законодательно не отрегулирована. Необходимо получать письменный отказ от органов соц защиты в предоставлении пособия и обжаловать его через суд. Однако обращаем Ваше внимание на тот факт, что получить пособие по рождению ребенка возможно только в течении полугода с момента рождения ребенка, исходя из текста Вашего вопроса, Вы срок не пропустили.

    Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы из области семейного права, вы можете задать их здесь экспертам ИНТЕРа.

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