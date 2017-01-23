Волгоградцам разъяснили их права на получение пособия при рождении ребенка. Вопросы у многих возникли из-за вступления в силу норм Социального кодекса Волгоградской области. Вот с какой проблемой обратилась в ИНТЕР волгоградка Татьяна.

— 10.05.2016 г у меня родился сын, — рассказала она ИНТЕРу. — В силу ряда обстоятельств, в первую очередь, от незнания, что с 01.07.2016 г начинает действовать социальный кодекс, мы не успели получить единовременное пособие при рождении ребенка. Обратились в соцзащиту 01.07.16 г и документы у нас уже не приняли без справки о доходах. По этому кодексу мы уже не имеем права на данное пособие, в связи с превышением доходов. Не ущемлены ли наши права? Возможно ли оспорить данное решение соцзащиты?

Вот какой совет дает Татьяне и другим семьям в аналогичной ситуации руководитель МОО «Центр семейного права» Светлана Кривобокова: