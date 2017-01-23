Волгоградцам расскажут, как защитить права заемщиков. Произойдет это в рамках социального проекта «Горячая линия бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансовых услуг», который охватывает уже 16 регионов страны. Инициатор проекта — МОО «Кредитный правозащитник», социально ориентированная общественная организация, оказывающая социальные услуги в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой грамотности населения.

В рамках проекта по телефону горячей линии 8-800-500-13-80 и на сайте fgramota.ru оказывается бесплатная правовая помощь благополучателям социальных услуг. Таким образом, бесплатная правовая помощь доступна любому жителю страны.

Опыт реализации проекта в разных регионах страны показал, что чем больше региональная и муниципальная власти заинтересованы в повышении общего уровня финансовой грамотности и взаимодействии с некоммерческим сектором в этой части, тем лучше рост целевых показателей проекта и эффект по снижению социального напряжения среди населения, — рассказал ИНТЕРу Михаил Алексеев, к.ю.н., руководитель МОО «Кредитный правозащитник».

25 января 2017 года в 14:00 в пресс-центре «РИАЦ» состоится презентация работы проекта и его ресурсов, направленных на повышения финансовой грамотности населения. По итогам презентации ИНТЕР расскажет читателям все важные моменты, касающиеся защиты прав заемщиков.

Задать вопрос Михаилу Алексееву можно здесь