Волгоградцам рассказали, как не попасть в долговую яму. Речь идет о деятельности общественной организации «Кредитный правозащитник».

Две трети россиян имеют на сегодняшний момент непогашенные кредиты — это 45 млн человек. Волгоградцы по итогам 2016 года задолжали кредитным организациям астрономическую сумму — более 15 млрд руб. В регионе возбуждено порядка 40 тысяч исполнительных производств в отношении тех, кто не расплачивается с долгами по кредитам вовремя. Общественная организация «Кредитный правозащитник», в свою очередь, помогает тем, кто запутался в долгах, из них выбраться. Уже несколько лет общественники реализуют на территории Волгоградской области проект, направленный на защиту прав потребителей финансовых услуг. В январе 2017 года они распространили свою работу еще на 15 регионов страны.

Напомним, МОО «Кредитный правозащитник» — давний партнер ИНТЕРа. Председатель правления общественной организации Михаил Алексеев является постоянным экспертом нашего издания в сфере прав заемщиков, должников и т.д. Также с 2013 года общественники реализуют на территории области проект «Горячая линия бесплатной правовой помощи заемщикам и потребителям финансовых услуг».

На телефон горячей линии 8-800-500-13-80 может позвонить любой желающий. Также запущен и успешно функционирует сайт проекта www.fgramota.ru. Там созданы разделы, посвященные наиболее востребованным темам: кредитам, деятельности коллекторов, личному банкротству, работе службы судебных приставов и т.д. Разработан онлайн-консультант, где общение идет по типу чата: человек пишет вопрос, а специалист дает ему консультацию в режиме реального времени. Имеется так называемый конструктор документов, действующий по следующему принципу: на сайт залиты шаблоны наиболее часто запрашиваемых документов, нажав кнопку «Составить онлайн», вы можете автоматически интегрировать свои данные в необходимый документ.

Как мы уже упоминали, с января 2017 года проект МОО «Кредитный правозащитник» начал действовать на территории еще 15 регионов. В планах общественников охватить в 2018 — 2019 гг. всю территорию РФ.

Востребованность проекта объясняется тем, что уровень финансовой грамотности россиян, как правило, очень невысок. Многие зачастую даже не читают договора займа, не знают, как пользоваться кредитными продуктами, не понимают, что могут отказаться от навязываемых страховок.

Мы видели много поломанных судеб, — отметила на недавней пресс-конференции руководитель волгоградского отделения организации Екатерина Трубихова. — Люди наращивают долги, перекридитовываются в микрофинансовых организациях, даже не пытаются оспорить решения судов. В итоге оказываются в таких долгах, которые им придется выплачивать чуть ли не пожизненно. Также достаточно много потребителей просто не понимают, что такое кредитные карты. Они снимают с них все деньги наличностью, а потом не могут понять, почему им так долго приходится выплачивать эти задолженности.

Много вопросов вызывает и страхование. Это хороший способ защитить риски, но он должен действовать только добровольно. Важно, чтобы до потребителей доводилось, что их страховка включает, допустим, только один страховой случай из всех возможных. Например, указано, что человек застрахован на случай смерти, а с ним случается ситуация, приводящая его к инвалидности.

Данную позицию поддержал секретарь Уполномоченного по правам человека Волгоградской области Юрий Корзеев:

— Мы наблюдаем следующую тенденцию: последние годы обращения по финансовым вопросам участились. А страховка, зачастую, обременена коммерческим лукавством.

Однако представитель банковского сообщества Екатерина Супрун заявила, что только за декабрь минувшего года 600 человек воспользовались услугой возмещения в рамках оформленных страховок. А это, согласитесь, немало.

Работа общественников востребована: по телефонам горячей линии за время ее действия правовые консультации получили более 12 000 человек; более 30 000 посетили правовой интернет-портал fgamota.ru. Однако уровень финасовой грамотности еще предстоит повышать не один год.

Анастасия Франтасова

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