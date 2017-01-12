Волгоградцам подарят «Старый добрый джаз на Старый новый год»
В субботу, 14 января в камерном зале «Волгоградконцерта» состоится традиционный концерт ансамбля «Комбо-джаз-бенд» под управлением заслуженного работника культуры РФ Анатолия Воронова. Волгоградцам подарят «Старый добрый джаз на Старый новый год».
— Этим концертом музыканты «Комбо-джаз-бенд» отмечают праздник, которого нет ни в одной другой стране мира, но который отмечается нашим народом – старый Новый год, – рассказали ИНТЕРу в «Волгоградконцерте». – Более того, этот парадоксальный праздник один из самых наших любимых и популярных, и как в этот день обойтись без музыки?
Словосочетание «старый Новый год» соединяет в себе несоединимое. Так же и в этом концерте соединено несоединимое – виртуозные музыканты представят зрителю программу, объединяющую и джаз, и фолк, и классическую музыку.
– Для нас Старый новый год – это новогодняя елка, на которой вместо игрушек – музыкальные произведения, – говорят музыканты «Комбо-джаз-бенд».
А поскольку концерты «Старый добрый джаз на Старый новый год» всегда проходят на Старый Новый год, то зрителей обязательно ждут сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, много юмора и прекрасного настроения!
Начало концерта в 18.00.
Купить билет на концерт «Старый добрый джаз на старый Новый год» можно по телефонам 50-50-09 и 38-10-82.
Фото с сайта «Волгоградконцерта»
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