Волгоградцам начисляют крупные штрафы за пропуски срока поверки счетчиков. С такой проблемой в редакцию ИНТЕРа обратился читатель Сергей Козырев. Для него счет идет на десятки тысяч рублей, но он пытается оспорить действия ресурсоснабжающей организации.

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— Несмотря на регулярную оплату по квитанциям и по покзаниям счетчика воды в частном доме, ООО «Концессия водоснабжения» начислила 26000+пеня за воду по нормативу, ссылаясь на окончание срока поверки водомера, — рассказал Сергей Козырев. — Я не был предупреждён об этом, хотя в ежемесячных счетах есть графа, для информации. Должно ли ООО «Концессия водоснабжения» меня предупредить об окончании срока поверки водомера или это моя забота? Договора на водоснабжение у меня с ними не было.

В аналогичную ситуацию рискует попасть каждый, кто не поверил свой прибор учета в установленный законом срок. Вот что пояснил ИНТЕРу по данному поводу заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:

Вопросы учета расходования воды и поверки приборов учета регулируются ФЗ от 26.06.2008 №102 (в редакции от 2015 г.) «Об обеспечении единства измерений» и постановлением Правительства РФ от 4.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

Поверка водомеров холодной воды производится через 6 лет, дата первой поверки отмечена в паспорте прибора учета производителем. Следить за сроком поверки обязан собственник прибора, он же оплачивает процедуры поверки ( демонтаж счетчика, поверка, установка и др.) ООО «Концессия водоснабжения» не обязана предупреждать о наступлении сроков поверки.

Поскольку вам предъявили значительную сумму и пени, то необходимо проверить справедливость расчетов, запросив их письменно в ООО «КВ» — необходимо уточнить оформление момента перехода от оплаты по прибору к оплате по нормативу (есть ли акт о пропуске срока поверки?).

Вывод один — будьте внимательны и не пропускайте срок поверки. А если пропустили, то начисления будут производить по действующим нормативам. С этого года норматив еще умножат на 1,5.

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