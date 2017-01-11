Волгоградской детворе покажут вертепное представление

В субботу, 14 января в Волгоградском музее ИЗО имени Ильи Машкова в рамках фестиваля «Ваши планы на Рождество?» детворе покажут вертепное представление «Свет Вифлеемской звезды».

В гостях у музея побывают театр «Питер Пэн» (руководитель Е. А. Малова ) и театр «Антоновские яблоки» (И. П. Антонова) МОУ СОШ №58. Всех участников ждут знакомство с традициями вертепного представления, спектакль и рождественский мастер-класс от клуба «Крупеничка».

– Традиционный музейный Рождественский фестиваль проходит в этом году под знаком освоения вселенной народных традиций, – сообщили ИНТЕРу в областном комитете культуры. – Его заглавным событием стала выставка «Против кича», впервые представляющая с такой полнотой коллекцию произведений русского народного искусства и народных промыслов в ВМИИ.

Программа фестиваля включает лекции, мастер-классы, концерты, праздники для детей и взрослых.

Вертепное представление «Свет Вифлеемской звезды» начнется в 12-00. Справки по телефону 38-24-44.

Полная программа фестиваля здесь.