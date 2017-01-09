Волгоградским предпринимателям рассказали все о предстоящих прокурорских проверках

Прокуратура Волгоградской области разместила региональный сегмент сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами на 2017 год.

– В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуратура Волгоградской области сформировала региональный сегмент сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами на 2017 год, – сообщила ИНТЕРу старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Согласованные планы проверок органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Волгоградской области, подлежащие включению Генеральной прокуратурой Российской Федерации в сводный план на 2017 год, с 31 декабря текущего года размещены на сайте прокуратуры области в сети «Интернет» в разделе «Сводный план проверок предпринимателей» и доступны для ознакомления как органами контроля, так юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Полная версия сводного плана на 2017 год также размещена на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В плане можно увидеть, кому и когда стоить ждать проверку, а также ознакомиться с предметом ее проведения.