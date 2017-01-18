Волгоградский ученый Сергей Калашников приглашает на лекцию любителей словесности
22 января в 15.00 в библиотеке им. М. Горького состоится очередная лекция известного ученого Сергея Калашникова из цикла «Ars Poetica» «Тропы и режимы воображения». Приглашают всех любителей словесности, вход свободный.
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