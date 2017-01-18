18.01.2017   Культура   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградский ученый Сергей Калашников приглашает на лекцию любителей словесности

22 января в 15.00 в библиотеке им. М. Горького состоится очередная лекция известного ученого Сергея Калашникова из цикла «Ars Poetica» «Тропы и режимы воображения». Приглашают всех любителей словесности, вход свободный.

Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

WordPress: 77.7MB | MySQL:93 | 0,818sec