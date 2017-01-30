30.01.2017   Права автомобилиста, Экономика   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградские водители возмущены ценами на заправках «ЛУКОЙЛа»

автозаправка

Волгоградские водители возмущены ценами на заправках «ЛУКОЙЛа». Об этом пользователи соцсетей пишут на своих страницах. В частности, в «Одноклассниках» водители из Волгограда выступили с предложением бойкотировать заправки вышеназванной структуры, чтобы заставить снизить цены на топливо. Волгоградцы (как и остальные россияне) никак не могут понять: почему на внешнем рынки цены на нефть упали более чем вдвое, а цены на внутреннем рынке остаются прежними и даже растут.

Протест автовладельцев усилился после сообщения регионального управления антимонопольной службы об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» монопольно высоких цен. Дело по этому поводу передано в центральный аппарат ФАС России.

– Ранее Волгоградское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», – сообщили ИНТЕРу в антимонопольном органе. – Это выразилось в установлении монопольно высоких цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 на территории Волгограда в периоды с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2015 года, а также с 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года.

В ходе рассмотрения выяснилось, что вышеуказанное ООО реализует бензин еще в ряде регионов:  Саратовской, Астраханской,  Ростовской, Пензенской области и Республике Калмыкия. Цена вежде в указанный период была единой. Потому дело и передали в центр. Остается дождаться результатов рассмотрения и того, скажется ли этот результат на ценах на бензин.

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