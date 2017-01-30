Волгоградские водители возмущены ценами на заправках «ЛУКОЙЛа». Об этом пользователи соцсетей пишут на своих страницах. В частности, в «Одноклассниках» водители из Волгограда выступили с предложением бойкотировать заправки вышеназванной структуры, чтобы заставить снизить цены на топливо. Волгоградцы (как и остальные россияне) никак не могут понять: почему на внешнем рынки цены на нефть упали более чем вдвое, а цены на внутреннем рынке остаются прежними и даже растут.

Протест автовладельцев усилился после сообщения регионального управления антимонопольной службы об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» монопольно высоких цен. Дело по этому поводу передано в центральный аппарат ФАС России.

– Ранее Волгоградское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», – сообщили ИНТЕРу в антимонопольном органе. – Это выразилось в установлении монопольно высоких цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 на территории Волгограда в периоды с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2015 года, а также с 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года.

В ходе рассмотрения выяснилось, что вышеуказанное ООО реализует бензин еще в ряде регионов: Саратовской, Астраханской, Ростовской, Пензенской области и Республике Калмыкия. Цена вежде в указанный период была единой. Потому дело и передали в центр. Остается дождаться результатов рассмотрения и того, скажется ли этот результат на ценах на бензин.

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