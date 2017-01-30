Волгоградские девятиклассники будут сдавать экзамен по устной речи. Новшество коснется всей страны и будет введено в силу уже в конце текущего учебного года.

О новой норме заявила министр образования Ольга Васильева. В этом году для девятых классов будет введен новый раздел — устная речь. Пока это коснется ряда пилотных регионов РФ, каких именно, министр не сообщила. Уже к концу 2017 года стандарты для нового раздела будут разработаны. А в следующем учебном году устную речь придется сдавать всем девятиклассникам в рамках ГИА. Министр объясняет: важно, чтобы подростки умели говорить правильно и красиво на родном языке.

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