Волгоград присоединился к фестивалю невест

В нынешнем году Волгоград впервые присоединился к Всероссийскому фестивалю невест. Прием заявок уже открыт, и все желающие могут заявить о себе, заглянув на страничку фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Участницы Всероссийского фестиваля невест будут сражаться за два титула – «Бриллиантовая невеста Волгограда/России 2016» и «Бриллиантовая жена Волгограда/России». Первая номинация для девушек, вышедших замуж в 2016 году. Вторая – для тех, кто заключил браком в 2015 году и раньше.

Где и когда будет проходить фестиваль, организаторы сообщат позже. Пока лишь известно, что стартует он в День всех влюбленных, 14 февраля.

Финальное шоу запланировано на 26 мая во Дворце культуры профсоюзов. Здесь определят победительниц, одна из которых представит Волгоград на всероссийском уровне.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»