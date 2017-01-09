Во Фроловском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте

В Волгоградской области полицейские задержали 31-летнего безработного, подозреваемого в незаконной охоте.

– 8 января 2017 года в полицию поступило заявление от государственного инспектора комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Он сообщил, что около 13.00 неизвестный, находясь на расстоянии 13 километров южнее хутора Ветютнев Фроловского района, с помощью одноствольного гладкоствольного ружья занимался незаконной охотой на диких зверей. При этом он не имел соответствующего разрешения и права на охоту, занимался браконьерством в запрещённые сроки.

В результате незаконных действий были отстрелены четыре косули. Ущерб составил 260 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции личность подозреваемого в незаконной охоте была установлена. Им оказался 31-летний неработающий житель Волгограда. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что отстреливал диких зверей для себя.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до ареста на срок до шести месяцев.