27.01.2017   Детское время, Приемной семье, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Во Фроловском районе Волгоградской области готовы обучить приемных родителей

семья

Во Фроловском районе Волгоградской области готовы обучить приемных родителей. Здесь. на базе Ветютневского обособленного подразделения ГКУ Волгоградский ППМС — центр работает служба содействия семейному устройству и сопровождения замещающих семей.

Специалисты службы ( педагоги – психологи, медицинские работники, специалисты органов опеки и попечительства) осуществляют подготовку граждан к приему на воспитание детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия проходят по утвержденному плану и в соответствии с программой Министерства образования и науки, в объеме 80 часов. Продолжительность обучения — 2 месяца. Время проведения занятий: групповые по субботам с 9.00 до 15.00, индивидуальные – по средам с 9.00 до 15.00. Форма обучения очно – заочная, возможно дистанционное обучение. Запись на обучение производится по телефону, электронной почте и с направлением от руководителей отделов образования и органов опеки и попечительства. В ходе обучения и процессе консультирования проводится индивидуальная и групповая психодиагностика по выявлению психологической готовности родителей к приему ребенка в семью. По окончании обучения выдается свидетельство, установленного образца, и заключение о психологической готовности родителей к приему ребенка в семью.

Опекунам и приемным родителям, взявшим детей в семью, предлагаются услуги по комплексному сопровождению замещающих семей. Работа включает в себя: диагностирование, консультирование, проведение тренингов, семинаров, мастер –классов, совместных мероприятий. Это позволяет установить тесное и доверительное сотрудничество между всеми замещающими семьями, помочь родителям наладить партнерский диалог со своими коллегами, детьми, способствовать успешной адаптации приемного ребенка в замещающей семье и обеспечению профилактики повторного сиротства в рамках деятельности службы и на занятиях клуба замещающих семей «Семейная беседка». Помощь, которую может оказать служба: диагностика и консультирование в вопросах развития приемного ребенка, диагностика внутрисемейных отношений, помощь и поддержка семьи в адаптационный период, профориентация приемного ребенка, помощь в решении проблем в обучении приемного ребенка, организация семейного досуга, профилактика правонарушений и жестокого обращения в семье.

Обучение кандидатов в приемные родители и сопровождение замещающих семей осуществляется на бесплатной договорной основе.

На базе подразделения работает отдел социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатных учреждений.

Направления работы отдела: оказание комплексной психолого- медико –педагогической, правовой помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, создание условий для позитивной успешной социализации и самореализации выпускников, межведомственное взаимодействие. В отдел могут обратиться выпускники детских домов, школ – интернатов от 16 до 23 лет за помощью в решении различных проблем: получение профессионального образования, трудоустройства, восстановление утерянных документов, взаимодействия с различными учреждениями по защите прав детей -сирот и других.

Адрес: Волгоградская область, Фроловский район, хутор Ветютнев, здание Ветютневского детского дома. Телефон начальника подразделения: 8 937 530 67 40, Е-mail: vet-shkool@yandex.ru

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