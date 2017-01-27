Во Фроловском районе Волгоградской области готовы обучить приемных родителей. Здесь. на базе Ветютневского обособленного подразделения ГКУ Волгоградский ППМС — центр работает служба содействия семейному устройству и сопровождения замещающих семей.

Специалисты службы ( педагоги – психологи, медицинские работники, специалисты органов опеки и попечительства) осуществляют подготовку граждан к приему на воспитание детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия проходят по утвержденному плану и в соответствии с программой Министерства образования и науки, в объеме 80 часов. Продолжительность обучения — 2 месяца. Время проведения занятий: групповые по субботам с 9.00 до 15.00, индивидуальные – по средам с 9.00 до 15.00. Форма обучения очно – заочная, возможно дистанционное обучение. Запись на обучение производится по телефону, электронной почте и с направлением от руководителей отделов образования и органов опеки и попечительства. В ходе обучения и процессе консультирования проводится индивидуальная и групповая психодиагностика по выявлению психологической готовности родителей к приему ребенка в семью. По окончании обучения выдается свидетельство, установленного образца, и заключение о психологической готовности родителей к приему ребенка в семью.

Опекунам и приемным родителям, взявшим детей в семью, предлагаются услуги по комплексному сопровождению замещающих семей. Работа включает в себя: диагностирование, консультирование, проведение тренингов, семинаров, мастер –классов, совместных мероприятий. Это позволяет установить тесное и доверительное сотрудничество между всеми замещающими семьями, помочь родителям наладить партнерский диалог со своими коллегами, детьми, способствовать успешной адаптации приемного ребенка в замещающей семье и обеспечению профилактики повторного сиротства в рамках деятельности службы и на занятиях клуба замещающих семей «Семейная беседка». Помощь, которую может оказать служба: диагностика и консультирование в вопросах развития приемного ребенка, диагностика внутрисемейных отношений, помощь и поддержка семьи в адаптационный период, профориентация приемного ребенка, помощь в решении проблем в обучении приемного ребенка, организация семейного досуга, профилактика правонарушений и жестокого обращения в семье.

Обучение кандидатов в приемные родители и сопровождение замещающих семей осуществляется на бесплатной договорной основе.

На базе подразделения работает отдел социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатных учреждений.

Направления работы отдела: оказание комплексной психолого- медико –педагогической, правовой помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, создание условий для позитивной успешной социализации и самореализации выпускников, межведомственное взаимодействие. В отдел могут обратиться выпускники детских домов, школ – интернатов от 16 до 23 лет за помощью в решении различных проблем: получение профессионального образования, трудоустройства, восстановление утерянных документов, взаимодействия с различными учреждениями по защите прав детей -сирот и других.

Адрес: Волгоградская область, Фроловский район, хутор Ветютнев, здание Ветютневского детского дома. Телефон начальника подразделения: 8 937 530 67 40, Е-mail: vet-shkool@yandex.ru