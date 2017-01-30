Виктор Банькин: Как прикладная система земледелия позволяет в разы повысить рентабельность производства

Виктор Александрович Банькин — аграрий, известный далеко за пределами нашего региона. Он — кандидат экономических наук, председатель Совета директоров группы предприятий «Содружество-регион» в Еланском районе области. Достигнув без преувеличения выдающихся успехов в деятельности руководимых им предприятий, он выступил с просветительским АПК-проектом, который будет интересен для всех руководителей сельхозпредприятий. Вот что Виктор Александрович рассказал ИНТЕРу.

Крестьяне очень консервативны, и это не случайно, — начал разговор наш собеседник. — Их столько раз обманывали и использовали в своих целях, что они никому не верят. Это касается не только далеких 30-х годов прошлого столетия, когда за счет эксплуатации крестьян была проведена индустриализация страны, но и начала нынешнего века, когда декларировались различные меры государственной поддержки, а потом выяснилось, что на эти цели у государства денег нет. И хотя в последние годы, как федеральная, так и региональная власть четко выполняют все свои обещания, доверие крестьян к власти в полном объеме завоевать не удалось.

Все дело в отсутствии доверия к власти?

— Не только в этом. Кроме политических, экономических и социальных рисков, которые имеют место при любой производственной деятельности, у крестьян — еще и погодные риски, которые часто «превышают» все остальные. Например, банкиров совершенно не интересует, какие у сельхозтоваропроизводителей были факторы «непреодолимой силы»: засуха, морозы, наводнение или землетрясение. Взял кредит – отдай вовремя.

Сейчас я уже привык, но в первый раз при подписании Договора-поручительства кредита на 20 миллионов для ООО «Большой Морец» «впал в ступор», когда прочитал, что в случае, если «Заемщик» не отдаст в указанные сроки деньги в полном объеме, то «Поручитель», то есть я, обязан в течение суток заплатить банку 20 миллионов рублей, плюс проценты. Говорю им, что это не реально — найти такие деньги за сутки. Тогда менеджер банка спросил: «Это риторический вопрос или ты отказываешься подписывать Договор-поручительства?» Молча подписал, но с тех пор, с одной стороны, стал тщательно взвешивать каждое свое решение, старался всеми способами уменьшить затраты, с другой, — дал указание в разы увеличить количество проводимых опытов. К счастью, у меня была такая возможность, так как у нас в «Содружество-регион», куда входят три сельскохозяйственных предприятия: ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС», работает 38 руководителей и специалистов. Все они хорошо подготовлены. А как быть фермерам или небольшим сельскохозяйственным предприятиям, не представляю. Ведь в них руководитель должен заниматься и организацией работ в поле, и обеспечивать качественное и своевременное проведение всех сельскохозяйственных операций, и снабжением, и сбытом произведенной продукции, и кредитованием, работать с местной администрацией и различными проверяющими.

Эта работа забирает у фермеров и руководителей сельскохозяйственных предприятий все их время, силы, а нередко и здоровье. Скажите, пожалуйста: как они при такой занятости могут отслеживать тенденции, заниматься внедрением в производство современных технологий, достижений отечественной науки и передового опыта? Это невозможно. Поэтому из двух путей развития: интенсивного и экстенсивного многие руководители выбирают последний, точнее — путь жесткой экономии всех ресурсов, необходимых для функционирования предприятий, включая удобрения, химические средства защиты растений, высококачественные семена, покупку новой техники и т.д. В таких хозяйствах вопрос стоит не о развитии, а о выживании. Не исключаю, что у них получится, как в притче: «Решил цыган приучить свою лошадь не есть (с целью экономии фуража). Почти приучил, но, к сожалению — она сдохла».

— К чему это приведет сельское хозяйство?

— Неизбежный результат экстенсивного пути развития – мизерные доходы и низкая производительность труда, что не позволит предприятию долго «продержаться» в современной конкурентной среде. Руководителям таких предприятий ничего не остается, как снижать издержки производства за счет «серых схем». Их можно понять. Как говорил Конфуций: «Можешь зарабатывать честно – зарабатывай. Не можешь – зарабатывай». Но государство в этой области наводит порядок. Поэтому в будущем снижать издержки за счет этого не получится.

Думаю, что многие руководители сельскохозяйственных предприятий это понимают, но не переходят на интенсивные технологии, так как убеждены, что для этого у них нет денег.

Уверяю вас, что деньги играют здесь далеко не главную роль. Человеку свойственно искать причину на стороне, чтобы ничего не менять, но ведь от этого денег больше не становится. Чтобы найти настоящую причину, надо смотреть не в окно, а в зеркало. На самом деле, проблема – в компетенциях (опыт + специальные знания), которыми большинство сельхозтоваропроизводителей не обладают.

— Как помочь руководителям сельскохозяйственных предприятий внедрить у себя современные технологии, что для этого нужно?

— Если обратиться к мировому опыту, то во многих развитых странах, включая США и Канаду, да и развивающихся: в Бразилии и Аргентине, эту задачу решили через создание Консультационной службы, которая работает на базе научных учреждений и финансируются за счет государства. Думаю, что нам не надо «изобретать велосипед», изучить этот опыт и взять его «на вооружение». Однако, если сидеть и ждать, когда это произойдет, то многие сельскохозяйственные предприятия к этому времени уже обанкротятся.

Поэтому считаю, что единственным выходом из сложившейся ситуации будет создание в каждом регионе Прикладной системы земледелия (для каждой почвенно-климатической зоны), где были бы подробно прописаны конкретные меры по переводу сельскохозяйственных предприятий на современные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, передовые формы организации и оплаты труда. Прикладная система земледелия так и называется, потому, что максимально нацелена на практическое применение.

— Но как может коллектив сельскохозяйственного предприятия самостоятельно создать для своего хозяйства эффективную систему земледелия, отвечающую современным требованиям? С чего начать?

— Ответам на все эти вопросы и посвящена настоящая статья. Точнее, серия статей, где я намерен выносить на «суд» сельхозтоваропроизводителей все шаги, которые мы уже сделали и делаем в настоящее время по созданию системы земледелия для ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС», находящихся в степной зоне черноземных почв Волгоградской области. Надеюсь на проводимых нами семинарах и круглых столах получить от ученых и специалистов критические замечания по поводу конкретных разделов данной системы. Вот они: Структуры посевных площадей и севооборота; Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур; Системы обработки почвы; Системы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков; Системы мелиорации малопродуктивных земель; Системы семеноводства; Системы организации и оплаты труда.

— Если говорить коротко, то в чем суть Прикладной системы земледелия для сельскохозяйственных предприятий Степной зоны черноземных почв Волгоградской области?

Исходя из нашего опыта создания такой системы земледелия, скажу, что ее разработка не цель, а средство повышения эффективности работы сельскохозяйственного предприятия. Поскольку в создании такой системы участвуют все руководители и специалисты предприятия, многие технологические и организационные вопросы ведения производства корректируются уже на этапе разработки.

Создание такой системы позволяет четко определить права и обязанности всех членов трудового коллектива, что освобождает руководителей предприятия от «текучки», позволяет им больше времени уделять для «работы на перспективу». Кроме того, появится время и для личной жизни. «Сгорать» на работе можно какое-то время, если у тебя безвыходная ситуация. А если нет – зачем такая жизнь? Разработав и внедрив в производство систему земледелия для своего предприятия, вы сможете, как говорил Дейл Карнеги: «Перестать беспокоиться и начать жить».

Систематизация работы — единственный метод, при внедрении которого в производство можно работать меньше, а зарабатывать больше, что подтверждают и результаты нашей работы. Например, за 2015 – 2016 годы группа предприятий «Содружество-регион» в два раза увеличила стоимость произведенной продукции (с 441,4 млн рублей в 2014-м до 880,7 млн рублей в 2016 году) и в 5 раз чистый доход. При этом среднегодовая заработная плата у механизаторов увеличилась с 381029 рублей в 2014 году до 704762 рублей в 2016-м. Мы вышли на лидирующие позиции в Волгоградской области по урожайности зерновых культур, получив в 2016 году рекордный урожай озимой пшеницы за всю историю Еланского района — 55,0 ц/га (в зачетном весе).

Внедряя в производство Прикладную систему земледелия, мы поняли, что работа на земле может быть совсем другой: интересной, творческой и прибыльной (!).