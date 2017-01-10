В Волгоградском регионе облкомприроды заставили укрепить берег Ахтубы
В 2015 году, проверяя безопасность гидротехнических сооружений, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура установила: облкомприроды не обеспечивает безопасность при эксплуатации ГТС 3-го класса опасности – берегоукрепление левого берега реки Ахтуба на участке поселок Металлург в городе Волжский.
– Вопиющие факты выявленных нарушений требований действующего законодательства стали основанием для направления межрайпрокурором искового заявления в суд с требованием обязать областной комитет природных ресурсов и экологии обеспечить безопасность ГТС путём проведения природоохранных мероприятий. – собщила ИНТЕРу помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская.
Решением Краснооктябрьского районного суда от 24 июня 2015 года исковые требования прокурора к облкомприроды удовлетворены в полном объёме.
На исполнение решения суда комитету понадобился год.
– Разработана и утверждена декларация безопасности ГТС, получено разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения средней опасности, – уточняет Светлана Чайковская. – На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме.
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