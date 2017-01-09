В Волгоградской области за сутки в авариях пострадали 5 водителей

В Волгоградской области за одни сутки в авариях пострадали пять водителей и один пассажир. По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, ДТП произошли с Дзержинском районе Волгограда, а также Михайловском и Фроловском районах.

– В Дзержинском районе областного центра авария произошла в 8.00 8 января, – уточнили в полицейском главке. – 23-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигаясь по шоссе Авиаторов со стороны ул. Ангарская в сторону ул. Авторемонтная, напротив дома № 17б по шоссе Авиаторов выехал на сторону встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115», под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В Михайловском районе авария случилась в 14.00. 66-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Транзит», следуя по автодороге «Жирновск – Вешенская» со стороны г. Михайловка в сторону р.п. Даниловка, на 130 км не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в больницу

Во Фроловском районе в 16.45 37-летний водитель, управляя автомашиной «Мерседес Бенц», следуя по автодороге М-6 «Каспий» со стороны г. Волгограда в сторону г. Москва, на 825 км не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Авео», под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 62-летний пассажир автомашины «Шевроле Авео» с травмами были доставлены в больницу.