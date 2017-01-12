В Волгоградской области вирус гриппа сконцентрировался на подростках

Уровень активности гриппа и ОРВИ в Волгоградской области в первую неделю 2017 года пошел на спад и стал ниже предновогоднего на 32%. Однако в возрастной группе подростков от 15 лет и старше он возрос аж на 149%. Превышение эпидемического порога наблюдается также и среди школьников более младшего возраста на 22,01%.

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на 27% стали меньше болеть дети до двух лет, от 3 до 6 – на 40%, от 7 до 14 – на 44%, а от 15 и старше – на 21%.

Напомним, что до 15 января в школах Волгограда и Волжского объявлен карантин. Как показал лабораторный мониторинг наиболее частой причиной вирусных заболеваний жителей региона является вирус гриппа типа A(H3N2).