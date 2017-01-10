10.01.2017   Городская среда   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

В Волгоградской области — один из самых низких уровней дохода в стране

деньги

В Волгоградской области — один из самых низких уровней дохода в стране. Таковы данные Финансового университета при Правительстве РФ, где проанализировали состояние потребительского рынка за минувший декабрь.

Итоги для волгоградцев неутешительные: если средний индекс потребительской активности в стране составляет 15,1%, то у нас он почти вдвое меньше — 7,95. Сравните с лидером рейтинга, республикой Северная Осетия — там цифра составила 28,3%. 

Даже декабрь не заставил волгоградцев раскошелится: небольшой всплеск активности наблюдался лишь в продовольственном сегменте. Сложной остается ситуация на рынке недвижимости, который по-прежнему стоит. 

О том, какие продукты подорожали в нашем регионе больше всего, можно прочитать здесь

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