В Волгоградской области определены места для проведения обряда омовения в период празднования одного из самых важных православных праздников. Всего в Волгоградской области на Крещение откроют 79 купелей, 8 из них – в Волгограде.

– Безопасность людей на праздновании «Крещения Господня. Богоявления» будет обеспечивать группировка в составе из более 200 человек спасателей и 191 единицы техники, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В их числе – подразделения областной аварийно-спасательной службы, служба спасения Волгограда, спасатели Краснослободского ПСО ЮРЦ МЧС России и областной организации ВОСВОД, а также госинспекторы ГИМС МЧС России по Волгоградской области в пределах своей компетенции. В местах купелей будут дежурить медики, организованы места обогрева.

ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает жителям Волгограда и области, что при погружении в ледяную воду необходимо соблюдать правила поведения в холодной воде – долгое пребывание в ней смертельно опасно. Спасатели советуют не рисковать, не допускать необдуманных поступков, быть внимательным к себе и окружающим людям, так как возможны сердечные приступы, мышечные судороги, общее переохлаждение.

Фото с сайта мэрии Волгограда