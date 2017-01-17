В Волгоградской области директор фирмы совершал махинации с деньгами, выделенными на ремонт детсада

На реконструкцию детсада «Колокольчик» в Быковском районе в 2014 году выделили средства на ремонт детского сада. 63-летний коммерсант, директор строительной фирмы из Волжского заключил договор с муниципалитетом для того, чтобы проводить эти работы.

Однако в процессе проведения ремонта он завысил объем работ и получил на них бюджетные деньги. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы завершено. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в махинациях с деньгами. Свою вину коммерсант признал, сумму ущерба погасил.