В Волгоградской области директор фирмы совершал махинации с деньгами, выделенными на ремонт детсада
На реконструкцию детсада «Колокольчик» в Быковском районе в 2014 году выделили средства на ремонт детского сада. 63-летний коммерсант, директор строительной фирмы из Волжского заключил договор с муниципалитетом для того, чтобы проводить эти работы.
Однако в процессе проведения ремонта он завысил объем работ и получил на них бюджетные деньги. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы завершено. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в махинациях с деньгами. Свою вину коммерсант признал, сумму ущерба погасил.
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