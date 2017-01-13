В Волгоградской маршрутке появилась собака-«кондуктор»

В социальных сетях появилась информация, что в одной из маршруток Волгограда водитель работал вместе с собакой. Своими впечатлениями делились пассажиры, ехавшие на этой маршрутке вчера, 12 января. Пользователи пишут, что собака породы шарпей совершенно спокойно сидела рядом с хозяином на переднем сидении и «грустно смотрела в окно».

Пассажиров, судя по их высказываниям, ничуть не смутило и не напугало такое соседство, а даже наоборот подняло им настроение. У кого-то это зрелище вызвало ассоциации, что собака не просто собака, а кондуктор, который считает сдачу и заодно охраняет хозяина от недобрых пассажиров.

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