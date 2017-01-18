В Волгограде выступит легендарный Кубанский казачий хор

30 января на сцене Центрального концертного зала выступит легендарный Кубанский казачий хор. Коллектив представит новую юбилейную программу «Казаки Российской империи», посвященную 205-летию основания хора.

– По творческому замыслу художественного руководителя и главного дирижёра коллектива Виктора Захарченко, в концертную программу «Казаки Российской империи» войдут премьеры новых песенных и хореографических номеров, – сообщают в областном комитете культуры. – По традиции, в концерте Кубанского казачьего хора будут исполнены всеми полюбившиеся и известные шлягеры из многовекового репертуара.

На сцене Центрального концертного зала зрители увидят захватывающие шоу, где сольются воедино мощнейшая энергетика стремительного танца, виртуозность трюков, бесшабашность лихих казачьих песен и берущая за душу трогательная лиричность.

В своих песнях артисты коллектива делятся со зрителем стихами и музыкой о казачьей воле, доблести и славе, любви и разлуке и конечно о победах казаков. Люди идут на концерты Кубанского казачьего хора не только послушать исторические, строевые, линейные, но и черноморские песни, в которых заложена вся история нашего государства, казачьего народа. Кубанский казачий хор своим творчеством наиболее ярко раскрывает глубокий смысл всего того, что заключают в себе гордые слова «Казаки Российской Империи».

Начало концерта в в 19.00. Справки по телефонам: 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07.

Фото с сайта областного комитета культуры