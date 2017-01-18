В Волгограде выступит дирижер «Мариинки» из Владивостока

В субботу, 21 января в Центральном концертном зале состоится концерт «Три века симфонической музыки».

– В программе концерта – шедевры барокко, венского классицизма и нашего времени – эпохи постмодернизма и полистилистики, – сообщают в областном комитете культуры. – Это барочная сюита «Музыка для королевского фейерверка» Георга Фридриха Генделя, сочиненная в 1749 году по заказу английского короля Георга II для торжеств по случаю заключения Аахенского мира. Это вершина героического симфонизма вольнодумной поры Великой французской революции – Пятая симфония Людвига ван Бетховена. И это киношедевр классика музыки ХХ века Альфреда Гарриевича Шнитке – сюита из музыки к фильму режиссера Элема Климова «Агония» о Григории Распутине.

За дирижерским пультом в этот вечер будет находиться ученик профессора Эдуарда Афанасьевича Серова (выпуск 2012 года) Антон Торбеев.

Молодой маэстро был участником престижных мастер-классов с маэстро Бернардом Хайтинком (оркестр Концертгебау) и Фабио Луизи (главный дирижер Метрополитен-опера). Принимал участие в последнем мастер-классе величайшего дирижера Лорина Маазеля в июне 2014 года (США).

В 2012–2013 гг. стажировался в Университете музыки и искусств г. Граца (Австрия) в классе професора Вольфганга Дёрнера. Сотрудничал с симфоническим оркестром консерватории Санкт-Петербурга, оркестрами Казахстана, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Японии, Австрии, Венгрии. Награжден премией Правительства Санкт-Петербурга. Обладатель грантов Фонда Гартов (Германия) и Фонда им. Георга Шолти (Бельгия).

С 2016 года Антон Торбеев работает дирижёром Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра (Владивосток).

Начало концерта в 17.00. Справки по телефонам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07.

Фото с сайта облкомитета культуры