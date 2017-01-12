В Волгограде в доме № 13 рухнул балкон вместе с людьми

На празднование светлого праздника Рождества Христова Владимир и Татьяна Яковчук, проживающие по улице Мира в доме № 13, пригласили гостей. Но неожиданно праздник едва не закончился бедой.

В один из моментов двое мужчин вышли покурить на балкон, и в это время бетонный пол балкона третьего этажа рухнул вниз. Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что мужчины упали в огромный сугроб, образовавшийся после уборки снега с тротуара. Оба мужчины: 51-летний Андрей Бухарев и его 21-летний крестник Владислав Черниченко остались живы, хотя и не обошлось без травм – ушибы головы и руки, ссадины бедра. От госпитализации упавшие отказались.

Как рассказали жильцы дома № 13, здание, в котором они проживают, было построено еще немцами в 1949 году. Однако первый капитальный ремонт дома в рамках региональной программы запланирован только на 2021 год. Не закончится ли это трагедией в конце концов, никто гарантировать не может.

А пока представители местного ТСЖ провели поквартирный обход и рекомендовали жильцам не выходить на балконы. По периметру дома натянута заградительная лента.