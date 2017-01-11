В Волгограде старый Новый год отметят велопарадом

В субботу, 14 января волгоградцев приглашают на масштабное массовое мероприятие – зимний городской праздник «Волгоградский велопарад». Его участниками могут стать велосипедисты в возрасте от 18 лет.

Организаторы велопарада – историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз Велосипедистов Волгограда» и велодвижение «Велопарад Волгограда». Поддержку им оказывает городской комитета молодежной политики и туризма.

– Сбор и формирования колонны велосипедистов состоится на пл. Сталинградской Победы в 12-00, – сообщили ИНТЕру в пресс-службе мэрии Волгограда. – Начало движения колонны – в 13-00. Любителям велоспорта предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра и финишировать на пл. Павших борцов.

Жителям отдаленных районов, которые решат принять участие в пробеге, в этот день будет предоставлена возможность бесплатно провезти велосипед в электричках по маршрутам «Шпалопропитка – Мамаев курган» (время отправления 10-10) и «Волгоград-1 – Шпалопропитка» (время отправления 14-30).

Фото с сайта мэрии