В Волгограде старый Новый год отметят велопарадом
В субботу, 14 января волгоградцев приглашают на масштабное массовое мероприятие – зимний городской праздник «Волгоградский велопарад». Его участниками могут стать велосипедисты в возрасте от 18 лет.
Организаторы велопарада – историко-патриотическая физкультурно-спортивная общественная организация «Союз Велосипедистов Волгограда» и велодвижение «Велопарад Волгограда». Поддержку им оказывает городской комитета молодежной политики и туризма.
– Сбор и формирования колонны велосипедистов состоится на пл. Сталинградской Победы в 12-00, – сообщили ИНТЕру в пресс-службе мэрии Волгограда. – Начало движения колонны – в 13-00. Любителям велоспорта предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра и финишировать на пл. Павших борцов.
Жителям отдаленных районов, которые решат принять участие в пробеге, в этот день будет предоставлена возможность бесплатно провезти велосипед в электричках по маршрутам «Шпалопропитка – Мамаев курган» (время отправления 10-10) и «Волгоград-1 – Шпалопропитка» (время отправления 14-30).
Фото с сайта мэрии
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