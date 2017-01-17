Оптимизация — 2017: в Волгограде продолжают закрывают библиотеки

Во вторник в редакцию ИНТЕРа обратилась волгоградка Надежда Татаржицкая, которая и рассказала тревожную новость.

– В начале декабря прошлого года читала в вашей газете, что в Волгограде закрывают библиотеки, а на их месте появляются магазины. Читала и возмущалась. А теперь и нашу библиотеку № 7 имени Владимира Галактионовича Короленко ждет такая же судьба. Ее читателем я являюсь много лет. Вдвойне обидно – открыта она была в 1944 году, за год до Великой Победы. Еще шла война, в городе царила тяжелейшая разруха, но нашлись люди, понимающие значимость библиотек.

Читательница ИНТЕРа пояснила – 7-я библиотека объединяет неравнодушных к книге жителей сразу двух районов – Красноармейского и Кировского. В том числе пенсионеров, школьников и взрослых среднего возраста, не имеющих солидных доходов и возможности покупать книги в магазинах, где они нынче ох как недешевы. Кроме того, в библиотеке нередко проходят встречи с интересными людьми, концерты. Посетить подобные культурные мероприятия в концертных залах, барах или кафе большинство волгоградцев также не могут из-за дороговизны входных билетов. Да и расположены эти заведения в основном в центре Волгограда, добираться до которого и не всегда удобно, и опять же недешево.

– Теперь нас, обычных людей, лишают этих последних радостей жизни, – говорит Надежда Ивановна. – Мы пытались выяснить, почему потребовалась такая «оптимизация». Нам ответили, что на содержание библиотек в бюджете нет средств. Но ведь по телевизору губернатор говорил (я сама слышала), что деньги на культуру есть. Кто же прав?

Обзвонив несколько библиотек, мы услышали противоречивые данные – кто-то говорил о закрытии пяти храмов культуры, кто-то – о шести. Одна из наших собеседниц назвала и вовсе шокирующую цифру – речь идет о ликвидации пяти взрослых и четырех детских библиотек.

Выяснить правду мы попытались в МУК «Централизованная система городских библиотек». Однако там от комментариев воздержались. Подтвердили только, что одной из библиотек – № 32, расположенной в Краснооктябрьском районе, – удалось-таки избежать запланированной оптимизации: она будет перепрофилирована в библиотеку редкой книги.

Вообще, все наши собеседницы просили об одном – ни в коем случае не упоминать не только их имени, но и названия библиотек, в которых они работают. Понять их можно – когда под нож пускают сразу столько учреждений культуры, их сотрудникам сохранить рабочие места совсем непросто. А многие из них посвятили библиотечному делу всю жизнь.

– Я в библиотеке работаю много лет, – поделилась одна из наших собеседниц. – У нас и прежде было немало читателей, но сейчас их с каждым годом становится все больше. И это не только школьники и пенсионеры. Родители, которые хотят, чтобы их дети выросли мыслящими людьми, и сами читают, и детей приобщают к книге с малых лет.

– Бывает, кто-то из молодых читателей скажет: купил электронную книгу, теперь к вам больше не приду, – рассказывает другая собеседница. – А через месяц-другой смотришь – возвращается. Нет, говорит, это совсем не то, что держать в руках настоящую книгу.

– Мы сейчас уже не выдаем книги, только принимаем те, что находятся на руках, и тем, кто обращается, чтобы записаться в библиотеку, отказываем, – подтвердила третья собеседница. – Люди очень расстраиваются – говорят: а как же мы, куда же нам податься?

– Наша библиотека хоть и для взрослых, но родители приводят с собой детей чуть ли не детсадовского возраста, – сообщили нам в четвертой библиотеке. – А пенсионеры приходят под 90 лет, на костылях. До библиотеки, расположенной далеко от их дома они просто не дойдут. Значит, будут навсегда лишены возможности читать…

Чтобы не быть голословными, мы уточнили, сколько читателей посещают каждую из библиотек. Цифры впечатляющие – от 1000-1500 человек до 2,5 тысяч. И если прогнозы о закрытии девяти библиотек верны, получается, от чтения отлучат около 15 тысяч человек. А ведь сейчас вроде бы не военные годы. И, судя по бравурным отчетам власть предержащих, область отнюдь не лежит в руинах.

Во вторник на сайте областной администрации говорилось – за 2016 год индекс промышленного производства составил 102,5%, индекс производства сельхозпродукции — 110,2%, объем инвестиций в основной капитал превысил 120 млрд руб., валовой региональный продукт области вырос на 4,6% – до 814 млрд руб.

«В 2014 году мы начинали с 630 млрд руб., к 2021 году должны подойти к ВРП в один триллион рублей», – цитирует пресс-служба главу региона.

Так куда же деньги деваются?

Фото с сайта библиотеки № 7