В Волгограде ребенок отравился угарным газом
В многоквартирном доме Волгограда на улице Римского-Корсакова произошла утечка газа из газовой колонки. В результате пострадал 5-летний мальчик. Причиной утечки стала неисправность газового оборудования.
В настоящее время малыш находится в наркологическом центре. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Похожие записи:
- Движение скоростного трамвая остановилось из-за ДТП
- Двое школьников в Волгоградской области пострадали в ДТП и доставлены в больницы
- На западе Волгограда ядовитый паук-каракурт вновь забрался в квартиру
- Во Фролово трехлетняя малышка погибла под рухнувшим на нее шкафом
- При пожаре в Михайловке в Рождество пострадала 56-летняя женщина
Добавить комментарий