12.01.2017   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгограде ребенок отравился угарным газом

скорая

В многоквартирном доме Волгограда на улице Римского-Корсакова произошла утечка газа из газовой колонки. В результате пострадал 5-летний мальчик. Причиной утечки стала неисправность газового оборудования.
В настоящее время малыш находится в наркологическом центре. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

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