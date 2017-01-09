В Волгограде пройдет Рождественский рыцарский турнир

В субботу, 14 января, торгово-развлекательный центр «Акварель» станет площадкой для Рождественского рыцарского турнира.

За звание самых лучших воинов будут сражаться представители десяти городов России, среди которых Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Ижевск, Пермь, Чебоксары, Астрахань, Волгоград и другие. Самому младшему участнику всего 7 лет.

– «Средневековое мероприятие» состоится при участии Федерации современного мечевого боя и Волгоградской Епархии, – сообщается на сайте ТРЦ «Акварель».

Бои на мечах начнутся в 13.00 и будут сопровождаться тематической ярмаркой, красочными

– Отборочные бои начнутся с 10.00, – сообщили ИНТЕРу в Волгоградском РО ФСМБ. – Начало турнира в 13.00.

Турнир будет проводиться в трех номинациях: СМБ (Современный мечевой бой), HEMA (Historical European martial arts) и ИСБ (Исторический средневековый бой), командные бои 2-й лиги WMFC НМВ.

Фото со странички Волгоградского РО ФСМБ в социальной сети «ВКонтакте»