В Волгограде подростки обстреляли из пневматики движущийся трамвай
Сегодня, 12 января, в 10:43 в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ЧП. Сообщение о нем получил диспетчер МУП «Метроэлектротранса». Как сообщили в пресс-службе компании, подростки, стоявшие на остановке проспект Металлургов, обстреляли трамвай № 13 из пневматического оружия.
Пострадавших в результате инцидента нет,вагон также не поврежден.
По данному факту проводится проверка.
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