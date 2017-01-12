12.01.2017   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгограде подростки обстреляли из пневматики движущийся трамвай

Сегодня, 12 января, в 10:43 в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ЧП. Сообщение о нем получил диспетчер МУП «Метроэлектротранса». Как сообщили в пресс-службе компании, подростки, стоявшие на остановке проспект Металлургов, обстреляли трамвай № 13 из пневматического оружия.
Пострадавших в результате инцидента нет,вагон также не поврежден.

По данному факту проводится проверка.

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