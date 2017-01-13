13.01.2017   Социум   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгограде питание в детских садах власти берут под контроль

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С начала этого года питание детей в детских садах города перешло в руки частников. Напомним, администрация Волгограда заключила контракты с организациями, которые будут осуществлять организацию питания в дошкольных учреждениях, и теперь намерена контролировать работу всех операторов питания. Проверены будут все муниципальные учреждения ДО, и займется этим территориальное управление департамента образования.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, начнутся проверки с детских садов Центрального района города. Отмечается, что, несмотря на выше упомянутые изменения, готовится пища по-прежнему в пищеблоках детских садов. На данный момент процесс организации питания проходит в привычном режиме, как для детей, так и для сотрудников детсадов. Не заметили перемен и родители малышей.
В мэрии подчеркнули, что такого рода контроль будет осуществляться постоянно.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгограда

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