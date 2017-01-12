В Волгограде ожидаются снежные выходные

В эти выходные в Волгограде обещают снежную и в то же время теплую погоду. По прогнозам Волгоградский гидрометцентра снег начнется уже завтра ночью. А днем он превратится в настоящую метель с порывами ветра до 16 м/с.

При этом, по обещаниям синоптиков, температура воздуха не опустится ниже -2…-4ºС, а днем и вовсе будет около ноля.

Немного похолодает будет в субботу, 14 января. По-прежнему будет падать снег , температура в ночные часы -7…-9ºС, в дневные -5…-7ºС.