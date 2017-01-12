В Волгограде легковушка сбила 48-летнюю женщину и покинула место ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 11 января 13.05. В Дзержинском районе Волгограда напротив дома № 122 по улице Исторической автомобиль ВАЗ-21099 сбил 48-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель легковушки с места происшествия скрылся. Женщина в результате аварии получила травму головы и была госпитализирована.
По горячим следам правоохранителям удалось установить предполагаемого участника ДТП.
Проводится проверка.
Источник фото: портал «Правовое поле»
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