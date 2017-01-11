В Волгограде к 1 февраля запустят 7 новых автобусных маршрутов

В Волгограде в дни новогодних каникул запустили в работу два новых автобусных маршрута. Автобусы большой вместимости курсируют по направлениям № 65 «Жилгородок – ул. им. Тулака» и № 35 «Больничный комплекс – ул. им. Тулака».

Маршрут № 65 проходит через опорные остановки ул. Космонавтов, ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, ул. Комсомольская, «Торговый центр», ул. им. Тулака. Интервал движения на маршруте в часы-пик составляет 6 минут, в межпиковые периоды – 10-12 минут.

Маршрут № 35-й следует с интервалом от 10 до 15-20 минут через остановочные пункты: ул. Космонавтов, б-р 30-летия Победы, 2-й км, ул. 7-й Гвардейской, Центральный рынок, «Торговый центр», ул. им. Тулака.

– Компания-перевозчик постоянно анализирует пассажиропоток и, в случае необходимости, скорректирует расписание движения, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе мэрии.

Напомним, новые направления добавились к уже открытым в декабре маршрутам № 20 «Пл. им. Дзержинского – ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок – Кардиоцентр».

К 1 февраля откроются еще три маршрута: № 55 «К-р «Юбилейный» – 7-я больница», № 25 «Спартановка – ТРЦ «Акварель»» и № 95 «пос. ГЭС – ул. Тополевая», самый протяженный.

– Таким образом, в соответствии с условиями контракта на обслуживание 7 муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, начнут обслуживаться все семь маршрутов в полном объеме, – уточняют в пресс-службе мэрии.

Фото с сайта мэрии