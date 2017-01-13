В Волгограде два троллейбуса не разъехались с легковыми авто
Вчера вечером, 12 января, в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло сразу два ДТП с участием троллейбусов. Причем, оба они случились примерно в одно время и в одном месте — на проспекте Металлургов около 22.00 .
Один троллейбус не разъехался с автомобилем «ВАЗ-2107», а второй — с «Фолксваген». И в том, и в другом случае водители авто проявили нетерпение, пытаясь «проскочить» перед близко идущим электротранспортом.
К счастью, ни в одном из ДТП нет ни жертв, ни пострадавших.
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