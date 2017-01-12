В Волгограде отметят День снега

В ближайшее воскресенье, 15 января, в Волгоградской области пройдет Всероссийский День снега. Этот большой зимний спортивный праздник собираются отметить 30 субъектов Российской Федерации, более 20 тысяч россиян.

В волгоградском регионе День снега охватит семь районов области: помимо Волгограда и Волжского, он пройдет в Камышинском, Фроловском, Урюпинском, Николаевском, Даниловском, Быковском и Ольховском районах.

На праздник приглашаются все желающие, включая детей. В Волгограде основные события развернутся в Дзержинском районе за усадьбой «Сосновый бор». Для того, чтобы было легко найти это место, установят специальные указатели. Открытие Дня снега начнется в 11.45 с торжественной церемонии, после чего состоится массовый лыжный забег. Для мужчин и женщин будет открыта лыжная гонка на дистанции 5000 метров. Традиционно спортивные состязания будут сопровождаться различными «зимними забавами и развлечениями» и насыщенной шоу-программой.

В нее войдут семейные эстафеты, всевозможные конкурсы и викторины. Волгоградцы смогут принять участие в подвижных играх: таких, как «Самый меткий снежок», «Необычный снеговик», «Самый большой снежный ком» и др.

Соревнования будут организованы не только на лыжах, но и на санках, на тюбингах (можно приносить с собой) и даже на ездовых собачках.

Разумеется, предусмотрены и награды для лучших и наиболее активных. Отличившихся ждут сувениры и специальные призы. В стороне не останутся и наши Олимпийские чемпионы, которые станут гостями предстоящего мероприятия.

Дополнительную информацию можно получить телефонам: (8442) 26-78-88, 35-33-99.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области