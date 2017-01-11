В Волгограде активно борются с лосьонами

В конце 2016 года управление Роспотребнадзора по Волгоградской области открыло «горячую линию» для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.

Сообщить о таких нарушениям можно с 10.00 до 17.00 (обед 12.00 до 12.45 по телефону 8-8442-24-36-30.

В управлении уточняют – для оперативного реагирования специалистов нужно указать наименование продукции, наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), место расположения торговой точки.

Во вторник управление отчиталось – с 23 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. от волгоградцев поступило 32 обращения. Один факт в ходе проведенных мероприятий по контролю, нашел свое подтверждение. Всего за это время управление провело 164 контрольных мероприятия и выявило 12 887,8 литров спиртосодержащей непищевой продукции.

Одним из самых крупных нарушителей стал индивидуальный предприниматель Иванов В. И. В принадлежащей ему торговой точке нашлось 94500 флаконов косметического лосьона для жирной кожи «Хлебный», 1000 флаконов – «Медовый», 1050 флаконов – «Боярышник» 1550 флаконов – «Березовый», а также 24 500 флаконов лосьона косметического противомикробного «АЛТ».

– В настоящее время в отношении ИП Иванова В.И. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ, – сообщили ИНТЕРу в региональном управлении Роспотребнадзора. – Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Партия продукции в количестве 128 200 флаконов (12 820 литров) арестована. При этом каждый вид указанных косметических лосьонов, был отобран на исследования и отправлен в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».