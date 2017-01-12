В Волгограде 13 января будет перекрыта улица Пушкина
В Волгограде 13 января ограничат движение транспорта по улице Пушкина. Это связано с проведением мероприятия, которое пройдет в этот день. Как сообщили в мэрии города, ограничение будет действовать с 6 утра до 23:00 по улице Пушкина в границах от улицы Володарского до Аллеи Героев. Также оно распространяется на остановку и стоянку.
Объехать данный участок можно будет по улицам Мира, Володарского, Аллее Героев и проспекту имени В.И. Ленина.
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