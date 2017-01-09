В Суровикино задержали 14-летнего подозреваемого в угоне «семерки»

Сегодня инспекторы ГИБДД Отдела МВД России по Суровикинскому районе задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Сообщение о неправомерном завладении отечественной «семеркой» поступило в полицию от 52-летнего местного жителя накануне вечером.

– После того, как было получено сообщение об угоне, выезды и дороги в поисках угонщика были блокированы дополнительными экипажами ДПС, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Вскоре автомашина, схожая по приметам с похищенной, была обнаружена на одной из дорог.

Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов.

Вскоре преследуемая машина была заблокирована в одной из тупиковых улиц. Водитель бросил машины и попытался сбежать от наряда ДПС, однако был задержан. Как оказалось, за рулем находился 14-летний подросток.

В связи с тем, что к моменту совершения преступления подозреваемый достиг возраста наступления уголовной ответственности, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем».

Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.