В Суровикино задержали 14-летнего подозреваемого в угоне «семерки»
Сегодня инспекторы ГИБДД Отдела МВД России по Суровикинскому районе задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Сообщение о неправомерном завладении отечественной «семеркой» поступило в полицию от 52-летнего местного жителя накануне вечером.
– После того, как было получено сообщение об угоне, выезды и дороги в поисках угонщика были блокированы дополнительными экипажами ДПС, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Вскоре автомашина, схожая по приметам с похищенной, была обнаружена на одной из дорог.
Требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования он неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других автомобилистов.
Вскоре преследуемая машина была заблокирована в одной из тупиковых улиц. Водитель бросил машины и попытался сбежать от наряда ДПС, однако был задержан. Как оказалось, за рулем находился 14-летний подросток.
В связи с тем, что к моменту совершения преступления подозреваемый достиг возраста наступления уголовной ответственности, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем».
Законодательством за содеянное предусмотрена ответственность от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
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