В Серафимовичском районе задержали подозреваемого в краже из монастыря

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области вместе с коллегами из отдела МВД РФ по Серафимовичскому району задержали подозреваемого в краже, совершенной 20 декабря 2016 года.

Напомним, ночью неизвестный через подсобные помещение проник в церковную лавку Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря, откуда похитил лотки с ювелирными украшениями и денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража».

— В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, — сообщили ИНТЕРу в пресс-службе региональтного ГУ МВД. — Им оказался 18-летний местный житель, который работал подсобным рабочим в монастыре и знал о наличии ценностей и месторасположение систем безопасности.

Задержали подозреваемого в Ростовской области, где скрывался от полицейских у своих знакомых. Часть золотых изделий он успел раздарить своим знакомым в качестве новогодних подарков.

— Подозреваемый арестован. В соответствии с действующим законодательством ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы, — уточняется на сайте полицейского главка.