В Камышине задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты

В Камышинском районе полицейские раскрыли ранее совершенное преступление.

– В конце ноября в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель.

Как установили полицейские, в день совершения преступления потерпевшая вместе с подозреваемым распивали спиртные напитки. Воспользовавшись тем, что женщина уснула, подозреваемый похитил ее банковскую карту, на оборотной стороне которой были указаны все реквизиты. Впоследствии с банковского счета потерпевшей были похищены 52 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Держателям карт полицейские советуют быть осторожнее и не хранить пин-коды в доступных посторонним местах, тем более не записывать их на самих банковских картах.