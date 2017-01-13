Волгоградское УФАС выиграло спор с аэропортом о плате за парковку в Арбитражном суде Волгоградской области. Суд признал законным решение УФАС о признании завышенной платы за услуги кратковременной парковки в аэропорту Волгограда с 16 по 60 минуту.

Напомним, антимонопольное ведомство вынесло решение о признании ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» нарушившим антимонопольное законодательство.

– Нарушение выразилось в установлении монопольно высокой цены на услугу кратковременной парковки на территории аэропорта Волгограда с 16 по 60 минуту с момента въезда, – уточнили ИНТЕРу в Волгоградском УФАС. – Плата за 45 минут первого часа с момента въезда составляет 150 руб. (3,33 руб. за минуту), в то время как плата за второй час при тех же затратах составляет 100 рублей (1,67 руб. за минуту). Таким образом, плата с 16-ой по 60-ую минуту 1-го часа признана необоснованно завышенной, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.

Не согласившись с решением антимонопольного органа ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании его недействительным.

Вчера Арбитражным судом Волгоградской области оглашена резолютивная часть решения суда, в удовлетворении требований ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» отказано полностью.

Фото с сайта УФАС