У волгоградских должников могут начать отбирать единственное жилье. Эта нерадостная перспектива может стать реальностью. если депутаты Госдумы примут предложение Минюста, озвученное в конце прошлого года.

Суть новации в том, чтобы частично отменить запрет на изъятие единственного жилья у должника. При этом речь е идет о то, чтобы выставлять на улицу всех подряд должников. Лишится площади могут те, у кого ее в два раза больше, че положено по действующим нормам. Также санкции могут бы ть применены в отношении тех, у кого стоимость жилья в два раза превышает норматив, положенный по действующим нормам. Другими словами, некий прожиточный жилищный минимум неплательщику оставят, но излишки, если норма закона будет принята, заберут.

Инициатива встретила весьма бурную общественную реакцию. Так, служба судебных приставов высказалась в поддержку инициативы, напомнив, что новую норму еще два года назад предлагал ввести Конституционный суд. Официальная позиция Кремля заключается в том, чтобы продумать новую норму детально.