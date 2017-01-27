Татьяна Лебедева лишена двух медалей Олимпиады в Пекине
Татьяна Лебедева лишена двух медалей Олимпиады в Пекине. Такое решение в отношении выдающейся волгоградской спортсменки принял Олимпийский комитет по по итогам проверки допинг проб спортсменки, взятых в 2008 году.
В Пекине Лебедева завоевала серебряные медали в прыжках в длину и в тройном прыжке. Однако в ходе перепроверки ее проб было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Теперь МОК требует вернуть награды назад.
Сама Лебедева. который в настоящий момент является сенатором от Волгоградской области в Совете Федерации, заявила, что будет подавать протест в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Вячеслав Догонкин, ее личный тренер, уверен, что все случившееся — политическая акция, и вины спортсменки нет. Однако Лебедеву на период разбирательств уже отстранили от работы в женском комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Спортсменка говорит о том. что готова в случае доказательства ее вины отдать оставшиеся олимпийские медали: золотую и бронзовую, завоеванные в Афинах в 2004 году, а также серебро Игр в Сиднее 2000-го года.
Фото http://council.gov.ru/
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