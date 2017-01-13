В креативном пространстве споют волгоградские барды

В субботу, 14 января в креативном пространстве «ИКРА» споют волгоградские барды Наталья и Сергей Волобуевы. Лучшие авторы-исполнители российской авторской песни отметят концертом старый Новый год.

– Зрители смогут с большим удовольствием подпевать семейному дуэту, пить иван-чай и наслаждаться общением друг с другом, – рассказали ИНТЕРу организаторы концерта. – А ещё они смогут поздравить Наталью Волобуеву с её юбилеем!

Концерт начнется в 17.00. Креативное пространство «Икра» расположено по адресу: набережная 62-й Армии, 6.

Напомним, Наталья и Сергей Волобуевы – участники Всесоюзного фестиваля лучших ансамблей в Пущино, почетные гости и лауреаты Грушинского фестиваля, лауреаты Волгоградского конкурса «Провинциальная муза», а также участники юбилейных концертов 25-летия КСП Московского авиационного института (МАИ), 60-летия Виктора Берковского, 50-летия Сергея Никитина.

На их счету – организация Поволжских региональных и Всероссийских фестивалей авторской песни, постановки музыкальных спектаклей и театрализованных концертов на сценах Театра эстрады и ЦКЗ.

Забронировать места можно по телефону: 8-917-834-43-06.

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