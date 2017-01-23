Волгоградский НЭТ готовит спектакль только для взрослых

Новый экспериментальный театр подготовил спектакль только для взрослых. 9 февраля здесь — премьера комедии – «Тестостерон».

– Спектакль поставил по пьесе польского драматурга Анджея Сарамоновича художественный руководитель НЭТа, народный артист России Отар Джангишерашвили, – рассказали ИНТЕРу в театре. – Ему же принадлежит сценография и музыкальное оформление постановки.

«Тестостерон» соединил в себе самые разные театральные жанры – комедию нравов и фарс, жестокую мелодраму и детектив. Но «красной линией» в премьерном спектакле проходит романтически-авантюрная любовная интрига.

В НЭТе постановку с полным основанием окрестили «театральной энциклопедией мужских страстей» – ведь «Тестостерон» вобрал в себя мысли и чувства современных мужчин.

– Но, думается, знакомство с премьерным спектаклем будет интересно и полезно не только мужчинам, – считают в театре. – Интересно и полезно оно и женщинам, вокруг которых во все времена вертятся вселенные самых разных представителей сильной половины человечества.

Особо отметим: в «Тестостероне» занят потрясающий мужской актерский ансамбль, в который вошли самые харизматичные и обворожительные артисты НЭТа.

Осталось добавить – «Тестостерон» рекомендован взрослому зрителю и имеет ограничение 18+.

Адрес театра – ул. Мира, 5. Справки по телефонам: 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01.

Фото с сайта НЭТа