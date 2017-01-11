События Волгограда и области: 12-18 января

12 января в музее ИЗО им. И. Машкова – лекция кандидата искусствоведения О. Малковой «Скульптура/Микеланджело» из цикла «В полный голос» (18.00). 14 января – в рамках фестиваля «Ваши планы на Рождество?» – лекция доктора философских наук, профессора РАНХиГС Д. Яворского «Русское народное искусство»: паганизация христианства или крещение язычества?» (15.00). 15 января – лекция руководителя студии декоративно прикладного творчества О. Радченко «Эволюция образа в народном искусстве: от древности до современности, от мифа до…мифа?» (14.00, пр. Ленина, 21, 38-24-44).

12 января в библиотеке им. М. Горького – фестиваль «Караван культур: чайные традиции в культурах мира» (17.00, 4 этаж), краеведческий четверг «Тайны городских подземелий: сталинградское бомбо- газоубежище» (18.00, 4 этаж), выставка живописи Т. Федосеевой (2 этаж), выставка акварелей Г. Завьяловой ( 1 этаж). 16 января – выставка автографов знаменитых людей из коллекции О. Чеботарева (2 этаж, ул. Мира, 15).

12 января в НЭТе – «Слишком женатый мужчина» (19.00). 13 января – «Квадратура любви» (19.00). 14 января – «Похищение любви» (18.00). 15 января – «Эротические опыты графа Альмавивы, или Женитьба Фигаро» (18.00). 18 января – «№13» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

12 января в Музыкальном театре – «Американская любовь» (18.30). 13 января – «Мюзикл-шоу» (18.30). 14 января – «Игра любви и случая» (17.00). 15 января – «Царевна-лягушка» (11.00), «Разговор со счастьем» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

12 января в ст. Алексеевской – детское мероприятие «Здравствуй, старый Новый год!» (17.00, РДК), 13 января – мюзикл «Как Дед Мороз себе жену искал» (17.00, РДК).

12 января в Дубовке – концерт матушки Н. Копейкиной «Волшебное дыханье Рождества» (17.30, к/т «Красная звезда»).

13 января в театре «Царицынская опера» – Здравствуй старый Новый год» (18.30). 14 января – «Свадьба Фигаро» (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

13 января в ЦКЗ – «Rieger Kloss 2017 Космическая Одиссея», концерт №2 абонемента № 8 «Органная академия для школьников» (13.00). 14 января – «Рождественские встречи», спектакль ансамбля «Лазоревый цветок» «Доброе сердце дороже красоты» (18.30). 15 января – «Rieger Kloss 2017 Космическая Одиссея», концерт №2 абонемента №9 для детей «Секреты музыкального волшебника» (13.00).

13 января в Молодежном театре – «Пиковая дама» (19.00). 15 января – бенефис И. Мишина «Пиковая дама» (18.00). 18 января – «Кабаре Иллюзия» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

13 января в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – программа «Тайны святых вечеров» (18.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

13 января в Волжском драмтеатре – фильм «Счастливого Рождества» (18.30). 14 января – «С любимыми не расставайтесь» (18.30). 15 января – «Снежная королева» (11.00), «Вечер водевилей» (18.30).

14 января в камерном зале «Волгоградконцерта» – «Старый добрый джаз на старый новый год» с участием «Комбо-джаз-бенд» и А. Соловьевой (18.00, ул. Маршала Чуйкова, 4а, 50-50-09).

14 января в Театре кукол – «Гуси-лебеди» (11.00). 15 января – «Жук-пожарный» (11.00). 17 января – «Прыгающая принцесса» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

14 января – зимний городской праздник «Волгоградский Велопарад» (13.00, пл. Сталинградской Победы – пл. Павших Борцов).

14 января в ТРЦ «Акварель» – Рождественский рыцарский турнир ( 13.00, пр. Университетский, 107, тел: 264-247).

14 и 15 января в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Коза-Дереза» (11.00).

14-15 января в Волжском ДК «ВГС» – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00).

15 января в Волжском ДК «Юность» – концерт руководитель дуэта «Славословие» матушки Н. Копейкиной «Дыхание Рождества» (15.00).

15 января в Палласовке – открытое первенство города по мини-футболу (9.00, спорткомплекс «Сокол»).