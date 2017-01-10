С 1 июля электричество в Волгоградской области подорожает на 4,15%
С 1 июля электричество в Волгоградской области подорожает на 4,15%. Это решение областной комитет тарифного регулирования принял в конце минувшего года.
Подорожание вступит в силу в 1 июля текущего года. И если сейчас волгоградцы платят за квт/час 3,86 руб., то с 1 июля будут платить 4,02 руб. Тех, кто имеет льготный тариф, будут платить 2,81 руб. вместо нынешних 2,7.
ИНТЕР уже писал о «новогоднем подарке» депутатов Волгоградской гордумы жителям. Перед праздниками народные избранники решили увеличить коммунальные тарифы с 1 июля в среднем на 9,8% вместо 4,2%, рекомендованных Правительством РФ для нашего региона. Очевидно, что это не последний коммунальный подарок от властей.
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