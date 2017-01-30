Размещение ресторана в старинном доме вызвало протест у волгоградцев. Жители заняли твердую позицию: их дом — не место для высокой кухни.

«Жаркое из «культурного наследия» — блюдо с таким названием может вполне претендовать на место в меню одного из ресторанов в самом центре Волгограда по ул. Советской, 20. К двум действующим питейно-развлекательным заведениям в жилом строении, являющемся памятником архитектуры и градостроительства и учтенным в Списке объектов культурного наследия области, вскоре может примкнуть и третий ресторанчик. Во всяком случае, частный предприниматель А. в подвалах дома и выкупленных квартирах планирует оборудовать кухни и цеха. Большие планы и на подъезд № 6: здесь ресторатор намерен установить вентиляционные воздуховоды, обустроить стеклянную надстройку, демонтировать участок кирпичной кладки несущей стены дома. По инициативе предпринимателя обсуждение проекта новой точки общепита состоялось еще в октябре прошлого года на общем собрании собственников помещений дома. Вполне прогнозируемо, что планы превращения жилого строения в ресторанный комплекс не вызвали энтузиазма у жильцов.

У последних еще не стерлись в памяти события февраля 2012 года, когда от пожара в кафе «Беладжио», которое находилось в нескольких кварталах отсюда, пострадало несколько десятков человек. Опасения людей подкрепляет и состояние их дома, воздвигнутого еще в 1946 году с широким использованием деревянных конструкций.

«Старый изношенный дом не предназначен для переделки под масштабную ресторанную площадку, — констатируют в своем коллективном обращении в органы власти жильцы, — он просто рухнет или сгорит под тяжестью всего того, что на него пытаются взгромоздить».

Первой о явной перегрузке просигнализировала канализационная система, которая с незавидной регулярностью забивается во дворе дома. Запахи другого толка тоже не радуют обоняние проживающих – целыми днями людей преследуют устойчивые ароматы жареной рыбы и мяса из явно неисправных, по мнению, жильцов, вентиляционных устройств, установленных в арке здания. Попробуйте так пожить хотя бы неделю — пропадет аппетит к любой еде. Вишенкой к сему торту из внутридворовых ресторанных услуг граждане считают веселую живую музыку до часа ночи вперемежку с разговорами подвыпивших посетителей. Эту какафонию жильцы вынуждены слушать постоянно, особенно с пятницы до понедельника в теплое время года.

Твердую негативную позицию людей не изменили даже предложенные частным предпринимателем бонусы. В частности, за получение одобрения на новый ресторан он готов провести благоустройство дома. Но жильцы в этом не увидели смысла, так как во дворе дома проведен внутриквартальный ремонт за бюджетные средства.

В ходе проверок надзорными органами выяснилось, что главное слово в этой ситуации за областным комитетом культуры как госорганом охраны объектов культурного наследия. Представители комитета, побывав на месте, резюмировали, что «пользователь помещений квартир

№№ 53 и 54 организовал и провел работы на объекте при отсутствии согласованной с областным органом охраны объектов культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению», за что подвергся административному наказанию. Остановит ли это процесс и останется ли дом № 20 по ул. Советской памятником или превратится в большой ресторан – решать волгоградским властям.

Комментарий в тему

Вот что пояснили ИНТЕРу по данному поводу в Аппарате уполномоченного по правам человека в Волгоградской области:

— Все вопросы, касающиеся технического переустройства конструкций, относящихся к общему имуществу (несущие стены, фасад и прочие), относятся к компетенции общего собрания собственников помещений здания. Если жители не согласны с предложенными предпринимателем планами по переустройству, то проведение им строительных работ, касающихся общего имущества, будет незаконным. Он может на законных основаниях вести лишь внутренние работы в помещениях, являющихся его собственностью. Если работы по переустройству все же ведутся вопреки воле собственников жилья, то граждане должны активно привлекать внимание административно-надзорных органов к незаконным действиям в их жилом строении. Другой вариант — обжаловать действия предпринимателя в суде.