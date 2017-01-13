Волгоградским старшеклассникам предлагают проверить знание английского по системе IELTS

26 января на базе лицея № 5 Центрального района Волгограда в рамках Декады по английскому языку для старшеклассников (9-11 классы) пройдет языковое тестирование по системе IELTS. Это серьезный международный экзамен, позволяющий точно оценить свой уровень владения языком.

По результатам теста IELTS можно поступить в любой англоязычный вуз мира, а также некоторые российские университеты, работающие по программам с международной аккредитацией.

Организаторами мероприятия выступили образовательная группа Students International в лице своего волгоградского представительства – ЦМО «ИнтерЭкс», а также Центр развития образования Волгограда при поддержке городского департамента по образованию.

В ходе тестирования будут проверены два из четырех основных навыков владения английским языком – аудирование (восприятие речи на слух) и чтение. Ребятам предложат выполнить ряд заданий в формате реального теста IELTS, которые будут представлены в звуковом и текстовом виде.

Три победителя получат ценные призы от компании-организатора. И – самое главное – ваучер на сдачу полноценного экзамена IELTS.

– Отметим, что сдать такой экзамен сдать можно только платно, так как для обеспечения объективного и беспристрастного выявления языкового уровня кандидата требуется привлечение значительных технических, материальных и человеческих ресурсов, – уточняют организаторы.

От каждого района города приглашаются по 15 ребят. Заявку на участие в тестировании нужно прислать не позднее 23 января на электронный ящик obraz.cpk@mail.ru с указанием ФИО школьника, класса, номера школы и района города.

Тестирование начнется на базе лицея № 5 26 января в 14.00 .

Имена ребят, набравших наивысшие баллы, назовут на выставке «Образование за рубежом» 29 января в 16.00 в отеле «Hampton by Hilton» (ул. Профсоюзная, 13), куда съедутся представители ведущих учебных заведений мира, чтобы рассказать о возможностях обучения за границей.

Выставка будет проходить в течение всего дня, с 11.00 до 17.00.

Фото предоставлено организаторами