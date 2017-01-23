Волгоградцы выступают против закрытия библиотек в областном центре

В воскресенье, 22-го января в Волгограде стартовал флешмоб против закрытия библиотек. Цель интернет-акции #СпасемБиблиотеки – продемонстрировать властям несогласие граждан с массовой ликвидацией городских библиотек в первом квартале 2017 года. Кроме того, таким образом организаторы акции намерены привлечь внимание волгоградцев к библиотекам.

Как уже сообщал ИНТЕР, так называемая «оптимизация» библиотечной сети Волгограда идет уже третий год.

– С 2014 года сокращено около 10 филиалов, – говорит Виктор Шилин, член Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление», создавший в социальной сети «ВКонтакте» страничку «Волгоград читает. Спасем библиотеки». – Теперь на очереди еще девять. Кроме того, в СМИ появилась информация о планах по слиянию взрослой и детской систем, что означает сокращение еще как минимум 10-15 филиалов.

В пресс-службе администрации Волгограда ИНТЕРу подтвердили – действительно, планируется слияние Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек» и ВМУК «Централизованная система городских библиотек». Но о ликвидации библиотек там ничего не слышали. Разве что библиотеку № 2 имени Н. Г. Чернышевского перенесут в другое здание. То, в котором храм культуры находится сегодня, обветшало, не соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода учреждениям. В частности, там невозможно обеспечить условия для посещения библиотеки людьми с ограниченными возможностями.

На вопрос: кем принято решение об «оптимизации» библиотек, ИНТЕРУ ответили – такого решения никто не принимал.

Впрочем, волгоградцам не впервые ловить городские власти на лукавстве. Помнится, когда в 2014 году, который был объявлен в России Годом культуры, началась первая атака на библиотеки, чиновники обещали – освободившиеся помещения отдадут под социальные учреждения, в том числе, детские и подростковые центры.

И, действительно, поначалу ту же библиотеку № 5 в Краснооктябрьском районе передали местному ДЮЦу. Но уже в 2015 году здание перешло в казну Волгограда. А сегодня там размещен очередной магазин сети «Магнит».

– Аргументы власти – «оптимизация» ради развития, то есть выгадать средства за счет сокращения и направить на укрепление других библиотек – не убеждают, – говорит один из участников флешмоба. – Но, если проблема действительно в средствах, – пусть власть идет на диалог с обществом. Во-первых, о какой сумме идет речь? Во-вторых, нет ли способов изыскать средства? В-третьих, резать систему – это точно единственный вариант? Все же делается тихо, за спиной. Что вызывает вопросы о чистой совести тех, кто затеял сокращение.

– Никто не говорит, что все шик и блеск, – подтверждает еще один участник акции. – Сегодняшние библиотеки, конечно, имеют массу проблем. Но если из-за этих проблем их сейчас закрыть, мы отсечем даже то малое, что имеется – читающие дети, подростки, пенсионеры, какая-то часть среднего поколения. Просто появится ещё один магазин – пивбар – банк. Мы обрубим перспективу развития, не используем имеющееся, как плацдарм.

– Единственным долговременным ответом на сокращение библиотечной сети может быть только оживление действительно стагнирующей социально-значимой системы, – считает председатель Волгоградского регионального совета ОООЗС «РВС» Анна Побежимова. – И тут нельзя уповать только на чиновников. Если вы не считаете закрытие одного из последних пристанищ бесплатной культуры верным – записывайтесь в библиотеки, берите книги, интересуйтесь их мероприятиями. Если можете – помогайте в организации мероприятий. Если мы хотим для наших детей будущего, наполненного творчеством и новыми знаниями – эти очаги культуры должны не просто тлеть, а гореть ярким пламенем! Но чтобы культурную площадку под названием «библиотека» можно было куда-то развивать – она просто должна быть. А потому призываем включаться в наш дальнейший протест.

И, нужно сказать, протесты иногда приносят-таки результаты. По крайней мере, библиотеку № 7 имени В. Г. Короленко в Красноармейском районе Волгограда, о закрытии которой ИНТЕР сообщал в прошлом номере с подачи нашей читательницы Надежды Татаржицкой, удалось наполовину отстоять.

– Сотрудникам библиотеки сообщили, что им оставляют половину имеющегося в данный момент помещения, – уточнила Надежда Ивановна. – Правда, уточнили при этом, что только на 2017-й год, а в 2018-м году ее все-таки закроют.

Но недаром говорится – капля камень точит. Надеемся, что, объединившись, мы сумеем отстоять наследие, доставшееся нам от дедов и прадедов. Напомним – решение – организовать 4 библиотеки в разрушенном Сталинграде было вынесено 3 апреля 1944 года на заседании Исполкома Сталинградского городского Совета депутатов трудящихся.

Фото со странички «Волгоград читает. Спасем библиотеки» в социальной сети «ВКонтакте»